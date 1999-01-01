Windows
Только сегодня
Windows 10 Professional
со скидкой 9%
Новинки
Самые свежие и актуальные продукты на данный момент.
Microsoft Windows 10 Профессиональная (Pro)
Microsoft Windows 10 Профессиональная (Pro)
ESDBOXGGKOEM
В корзину
в корзине12 150 Р-30011 850 Р
Microsoft Office для дома и бизнеса 2019 (Home and Business)
Microsoft Office для дома и бизнеса 2019 (Home and Business)
ESDBOX
В корзину
в корзине15 100 Р-111013 990 Р
Microsoft Windows 10 Домашняя (Home)
Microsoft Windows 10 Домашняя (Home)
ESDBOXOEM
В корзину
в корзине9 000 Р-10107 990 Р
Microsoft Office для дома и учебы 2019 (Для Windows и Mac)
Microsoft Office для дома и учебы 2019 (Для Windows и Mac)
ESDBOX
В корзину
в корзине0 Р46504 650 Р
Kaspersky Total Security - Multi-Device
Kaspersky Total Security - Multi-Device
2 устройства на 1 год3 устройства на 1 год2 устройства на 1 год продление3 устройства на 1 год продление
В корзину
в корзине0 Р19991 999 Р
Microsoft Office для дома и бизнеса 2016 (Home and Business)
Microsoft Office для дома и бизнеса 2016 (Home and Business)
ESDBOX
В корзину
в корзине12 150 Р-86011 290 Р
Microsoft Office 365 Бизнес Премиум (Business Premium)
Microsoft Office 365 Бизнес Премиум (Business Premium)
ESD (электронная лицензия)
В корзину
в корзине0 Р86008 600 Р
13+
лет опыт работы
1 289
компаний обеспечиваем надёжным и безопасным софтом
7 412
пользователям мы помогли с установкой софта бесплатно
20 000
сотрудников используют наш софт каждый день
Лидеры продаж
Представленные продукты имеют наибольшую популярность среди наших покупателей.
Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 (Home and Business)
Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 (Home and Business)
ESDBOX
В корзину
в корзине6 490 Р-3406 150 Р
Microsoft Windows 7 Профессиональная (Professional)
Microsoft Windows 7 Профессиональная (Professional)
ESDBOXOEMGGK
В корзину
в корзине7 150 Р-6506 500 Р
Microsoft Office для дома и бизнеса 2013 (Home and Business)
Microsoft Office для дома и бизнеса 2013 (Home and Business)
ESDBOX
В корзину
в корзине8 150 Р-1607 990 Р
Microsoft Windows 7 Домашняя расширенная (Home Premium)
Microsoft Windows 7 Домашняя расширенная (Home Premium)
ESDBOXOEM
В корзину
в корзине6 550 Р-8005 750 Р
Microsoft Office для дома и бизнеса 2016 (Home and Business)
Microsoft Office для дома и бизнеса 2016 (Home and Business)
ESDBOX
В корзину
в корзине12 150 Р-86011 290 Р
ESET NOD32 Антивирус - лицензия на 2 года на 3ПК
ESET NOD32 Антивирус - лицензия на 2 года на 3ПК
3 ПК на 2 года3 ПК на 2 года продление
В корзину
в корзине0 Р18901 890 Р
Только лицензионный софт по лучшим ценам!
Обеспечить безопасность, надежность и бесперебойность работы позволит только лицензионное программное обеспечение. Продукты Microsoft, операционная система, различные программы, максимально распространены среди пользователей, поэтому и угроза взлома стоит острее. Наш сайт doem.ru поможет решить эту проблему и обезопасить себя и свой бизнес со всех сторон.

Уже не первый год мы помогаем различным организациям и частным лицам по всей стране спокойно заниматься своими делами, не отвлекаясь на технические вопросы, связанные с работой и безопасностью компьютеров. Ведь техника, укомплектованная оригинальной продукцией Microsoft с лицензионными ключами, работает как швейцарские часы.
Узнать больше
Отзывы наших покупателей
100% успешных проверок госорганами
Официальный партнёр Microsoft
Гарантия активации
Минимальные цены на рынке
Поставки от официальных дистрибьютеров